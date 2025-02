US-Unternehmen startet neue Mondmission

Cape Canaveral: Das private US-Raumfahrtunternehmen "Intuitive Machines" hat erneut eine Forschungsmission zum Mond gestartet. Die Landesonde mit dem Namen "Athena" startete um kurz nach 1 Uhr in der Nacht deutscher Zeit an Bord einer SpaceX-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida aus ins All. Läuft alles nach Plan, soll sie in einer Woche auf dem Erdtrabanten aufsetzen. Die Sonde führt mehrere wissenschaftliche Instrumente mit sich. So soll unter anderem in der Nähe des Südpols des Mondes mit einem Bohrer nach Wassereis gesucht werden. Mit dabei ist auch das in Deutschland entwickelte Lunar Radiometer, ein Werkzeug zur berührungslosen Messung von Temperaturen, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mitteilte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2025 03:00 Uhr