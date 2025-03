US-Unterhändler auf dem Weg nach Russland

Kursk: Russlands Präsident Putin hat überraschend eine Kommandostelle im Gebiet Kursk besucht. Dort konnten russische Truppen die Stadt Sudscha zurückerobern. Vor sieben Monaten waren ukrainische Truppen auf das Gebiet Russlands in der Grenzregion vorgestoßen. Der staatlichen Agentur Tass zufolge befahl Putin, die restlichen ukrainischen Einheiten aus Kursk zu vertreiben. Zu dem Vorschlag der USA einer 30-tägigen Waffenrufe äußerte sich Putin nicht. Kiew hatte diesem bereits zugestimmt. In Moskau werden aktuell US-Unterhändler erwartet, um über die Waffenruhe zu verhandeln. Grünen-Europapolitiker Hofreiter äußerte sich in der Augsburger Allgemeinen skeptisch. Es gebe keine Anzeichen, dass Putin den Plänen der US-Regierung zustimme. Frieden könne es erst geben, wenn sichergestellt sei, dass Russland nicht erneut die Ukraine oder weitere Länder überfalle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2025 06:00 Uhr