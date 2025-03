US-Unterhändler auf dem Weg nach Russland

Die USA und die Ukraine haben sich auf eine 30-tägige Waffenruhe in dem angegriffenen Land geeinigt: Ob sie zustande kommt, liegt nun an Russland. US-Präsident Trump sagte, Washington könne Druck ausüben, was aber hoffentlich nicht nötig sei. Nach Informationen aus dem Weißen Haus sind US-Unterhändler schon auf dem Weg nach Moskau, um mit Kremlchef Putin über den Waffenstillstandsvorschlag zu verhandeln.

