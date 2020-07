US-Truppenabzug trifft Bayern sehr stark

Zeugen beschreiben Synagogen-Attentäter als Einzelgänger

Magdeburg: Im Prozess gegen den Synagogen-Attentäter von Halle hat das Oberlandesgericht Naumburg das persönliche Umfeld des Angeklagten in den Blick genommen. Ein Zeuge beschrieb den 28-Jährigen als Einzelgänger, der sich bereits in der Vergangenheit rechtsextremistisch geäußert habe. So soll er im Supermarkt einmal zwei Menschen angebrüllt haben, weil sich diese nicht auf Deutsch unterhalten hätten. Die Eltern und die Halbschwester des Angeklagten wollten sich nicht äußern. Die drei erklärten zu Beginn des vierten Prozesstages, von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Stephan B. hatte am 9. Oktober 2019 einen Anschlag auf die Synagoge in Halle verübt, zwei Menschen erschossen und weitere verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2020 19:00 Uhr