US-Touristen sollen wieder leichter in EU einreisen können

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen für die USA werden aufgehoben. Darauf haben sich die Botschafter der EU-Staaten geeinigt. US-Touristen können dann wieder leichter in die Europäische Union einreisen, die Mitgliedsländer können aber weiterhin negative Coronatests oder eine Quarantäne vorschreiben. Die gelockerten Regeln gelten auch für Einreisen aus Serbien, Nordmazedonien, Albanien, dem Libanon, Hongkong, Taiwan und Macao. Für die Erleichterung hatte sich Portugal stark gemacht, das derzeit den Vorsitz der EU-Länder innehat und stark vom Tourismus abhängig ist. Die neuen Regelungen sollen in den nächsten Tagen in Kraft treten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 12:00 Uhr