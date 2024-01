US-Supreme Court verhandelt im Februar über Kandidatur Trumps

Washington: In den USA wird der Oberste Gerichtshof des Landes ab 8. Februar darüber verhandeln, ob Ex-Präsident Trump von den Vorwahlen in Colorado ausgeschlossen bleibt oder nicht. Das hat der Supreme Court in Washington mitgeteilt. Es geht dabei um ein Urteil des Obersten Gerichtshofs von Colorado. Dieser hatte im Dezember entschieden, dass Trump sich wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol heute vor drei Jahren eines Aufstands gegen die USA schuldig gemacht habe. Deshalb sei er nicht für eine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt berechtigt. Trump will diesen Beschluss kippen. In den USA finden die Vorwahlen und auch die eigentliche Präsidentenwahl auf Ebene der Bundesstaaten nach deren jeweiligen Gesetzen und Vorschriften statt. Daher entscheiden sie, wer teilnehmen darf und wie die Abstimmungen ablaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 07:00 Uhr