US-Supreme Court hält an Corona-Asylbeschränkung fest

Kurzmeldung ein/ausklappen Sternsingeraktion im Erzbistum München-Freising beginnt

Bad Tölz: Am Vormittag beginnt im Erzbistum München und Freising die diesjährige Sternsingeraktion. Kardinal Marx sendet die Kinder nach einem Gottesdienst in Bad Tölz aus. Auch in den Bistümern Regensburg und Passau beginnt die Sternsingeraktion, in anderen Bistümern sind die Aussendungen für die nächsten Tage geplant. Das bundesweite Motto lautet heuer "Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit". Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen können die Sternsingerinnen und Sternsinger in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen von Tür zu Tür ziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2022 06:00 Uhr