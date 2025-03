US-Strafzölle gegen Kanada und Mexiko treten in Kraft

Washington: Die USA erheben von heute an Zölle von 25 Prozent auf Waren aus Kanada und Mexiko. Präsident Trump hatte das schon Anfang Februar angekündigt, den Start dann aber um 30 Tage verschoben. Die Nachbarländer hatten bis zuletzt gehofft, die Zölle noch abwenden zu können. Gestern sagte Trump dann aber, es gebe keinen Spielraum, noch eine Lösung zu finden. Er begründet die Strafmaßnahmen damit, dass Kanada und Mexiko nicht genug gegen die irreguläre Migration und den Drogenhandel in die USA unternähmen. Kanadas Premier Trudeau kündigte bereits Gegenzölle in gleicher Höhe an. Trump gab außerdem bekannt, die schon seit Februar geltenden Importzölle auf Waren aus China auf 20 Prozent zu verdoppeln. Ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking drohte mit Gegenmaßnahmen, nannte aber keine Details.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2025 06:00 Uhr