US-Staat Washington versetzt Nationalgarde in Bereitschaft

Olympia: Der US-Bundesstaat Washington versetzt die Nationalgarde in Bereitschaft. Wie Gouverneur Inslee mitteilte, handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die Präsidentenwahl am Dienstag. Man wolle auf mögliche Unruhen "voll und ganz vorbereitet" sein. In dem Bundesstaat im Nordwesten der USA war zu Wochenbeginn ein Wahlbriefkasten in Brand gesetzt worden. Hunderte Stimmzettel wurden vernichtet oder beschädigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2024 12:00 Uhr