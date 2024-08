US-Sprinter Noah Lyles gewinnt Gold über 100 Meter

Paris: Bei den Olympischen Spielen hat der US-Sprinter Noah Lyles die Königsdisziplin der Leichtathletik für sich entschieden. Der Weltmeister gewann am Abend Gold über 100 Meter - und zwar in 9,79 Sekunden. Silber ging an den Jamaikaner Kishane Thompson, der nur fünf Tausendstel zurücklag. Bronze sicherte sich Fred Kerley aus den USA. Und die deutsche Hockey-Nationalmannschaft steht im Halbfinale des olympischen Turniers. Die Männer besiegten am Abend Argentinien mit 3:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 06:00 Uhr