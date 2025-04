US-Sondergesandter und Putin beenden Gespräch

St. Petersburg: Die USA drängen weiter auf ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Ein Treffen des US-Sondergesandten Witkoff mit dem russischen Präsident Putin hat aber offenbar keine konkreten Fortschritte gebracht. Nach russischen Angaben dauerte das Gespräch in St. Petersburg mehr als vier Stunden. Einzelheiten wurden nicht bekannt. US-Präsident Trump hatte zuvor den Druck auf Moskau erhöht. Auf seiner Plattform "Truth Social" schrieb er, Russland müsse sich bewegen. Jede Woche würden tausende Menschen in einem furchtbaren und sinnlosen Krieg sterben, der nie hätte passieren dürfen, so Trump.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.04.2025 03:00 Uhr