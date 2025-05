US-Sicherheitsberater Waltz soll UN-Botschafter werden

Washington: US-Präsident Trump hat seinen Nationalen Sicherheitsberater Waltz abberufen. Er soll zu den Vereinten Nationen nach New York wechseln und dort amerikanischer Botschafter werden. Trump nannte keinen Grund für die Versetzung. Waltz war nach der sogenannten Chat-Affäre unter Druck geraten. Er hatte versehentlich einen Journalisten in einen Regierungs-Chat mitaufgenommen, so dass sicherheitsrelevante Informationen über Angriffe im Jemen in der Presse landeten. Waltz bezeichnete seine Versetzung zum UN-Botschafter auf der Plattform X als große Ehre. Seine bisherige Aufgabe als Sicherheitsberater soll übergangsweise Außenminister Rubio übernehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2025 07:00 Uhr