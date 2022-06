US-Senat stimmt für etwas mehr Waffensicherheit

Corona-Variante BA.5 ist jetzt vorherrschend

Berlin: Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland nimmt weiter stark zu. Das Robert Koch-Institut meldete am Morgen eine bundesweite Inzidenz von 618. Gestern lag der Wert noch bei 533, vor einer Woche bei 428. Wie das RKI am Abend mitteilte, dominiert inzwischen auch hierzulande die Omikron-Untervariante BA.5, die als ansteckender gilt. Der Virologe Drosten warnte die Menschen davor, sich nun absichtlich zu infizieren, wie es teilweise in sozialen Medien empfohlen wird. Dem "Spiegel" sagte Drosten, auch wegen des Risikos von Long Covid solle man eine Ansteckung weiterhin so gut es geht vermeiden. Ab September rechnet Drosten nach eigenen Angaben so oder so wieder mit sehr hohen Fallzahlen. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend sprach sich eine Mehrheit der Befragten dafür aus, im Herbst und Winter wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen einzuführen.

