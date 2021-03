US-Senat stimmt für billionenschweres Hilfspaket

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Das von US-Präsident Biden vorgeschlagene riesige Corona-Hilfspaket hat eine wichtige Hürde genommen: Nach mehrtägigen Beratungen und Änderungsanträgen stimmten im US-Senat 50 Demokraten für das billionenschwere Paket, 49 Republikaner votiertedagegen. Ein republikanischer Senator fehlte bei der Abstimmung. Das Hilfspaket hat einen Umfang von umgerechnet rund 1,6 Billionen Euro. Das entspricht fast zehn Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Die Republikaner lehnen ein so umfangreiches Paket ab. Biden will damit die Wirtschaft ankurbeln und Millionen neue Jobs schaffen. Es sieht unter anderem Direktzahlungen für die meisten Steuerzahler in Höhe von 1400 Dollar vor. Das Maßnahmenbündel muss nun nochmals im Repräsentantenhaus verhandelt werden. In der Parlamentskammer stellen die Demokraten die Mehrheit, eine Zustimmung gilt daher als relativ sicher.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 20:45 Uhr