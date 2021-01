US-Senat setzt Sitzung nach Erstürmung des Kapitols fort

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Anhänger des scheidenden Präsidenten Trump haben in Washington am Abend das Kapitol gestürmt. Die Polizei ging mit Blendgranaten und Tränengas gegen die Eindringlinge vor und beendete die Besetzung nach etwa vier Stunden. Eine Frau wurde in dem Gebäude erschossen. In Washington gilt bis 6 Uhr früh Ortszeit eine Ausgangssperre, um die Proteste einzudämmen. Der Senat setzt seine Sitzung zur formellen Bestätigung des Wahlergebnisses mittlerweile fort.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.01.2021 04:00 Uhr