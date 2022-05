US-Senat lehnt Bundesgesetz zu Abtreibungen ab

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Im US-Senat ist der Versuch gescheitert, das Recht auf Abtreibungen bundesweit gesetzlich zu verankern. Alle republikanischen Senatoren und ein Demokrat stimmten dafür, das Gesetz gar nicht erst zu behandeln. Auch die Demokraten hatten diese Niederlage erwartet, es ging darum, die Fronten aufzuzeigen. Das Recht auf Abtreibungen dürfte zu einem wichtigen Thema im Wahlkampf werden. Ein Grundsatzurteil aus dem Jahr 1972 legt fest, dass Abtreibungen in den ganzen USA legal und einheitlich zu regeln sind. Der mittlerweile konservativ dominierte Oberste Gerichtshof will dieses Urteil aber kippen, so dass jeder einzelne Bundesstaat eigene Gesetze erlassen kann. Rund die Hälfte der Einzelstaaten wollen Schwangerschaftsabbrüche in diesem Fall verbieten oder erschweren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 06:00 Uhr