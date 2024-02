US-Senat legt neuen Gesetzentwurf für Ukrainehilfen vor

Washington: Nach monatelangen Diskussionen über weitere Gelder für die Ukraine hat der US-Senat nun ein neues Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Es hat ein Gesamtvolumen von 118 Milliarden Dollar. Darin enthalten sind mehrere Ausgabenposten. 60 Milliarden Dollar sollen an die Ukraine fließen, weitere Zahlungen gehen an Israel. 10 Milliarden sind an humanitärer Hilfe für die Menschen im Gaza-Streifen vorgesehen. Außerdem wollen die USA die eigenen Grenzen besser absichern. US-Präsident Biden lobte den Kompromiss. Er beinhalte die härtesten und fairsten Grenzreformen seit Jahrzehnten. Biden forderte den Kongress auf, den Gesetzentwurf zügig zu verabschieden, damit er ihn sofort in Kraft setzen könne. Ob das gelingt, ist allerdings fraglich. Die Hardliner der Republikaner im Repräsentantenhaus stellen weitere Hilfen an die Ukraine in Frage und lehnen einen Grenzkompromiss mit den Demokraten ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2024 14:00 Uhr