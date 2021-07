US-Senat eröffnet Debatte um Bidens 550-Milliarden-Investitionsprogramm

Zahl der Hochwasser-Toten in Rheinland-Pfalz steigt auf 134

Koblenz: Die Zahl der Hochwasser-Toten in Rheinland-Pfalz ist auf 134 gestiegen. Nach Angaben der Polizei in Koblenz wurden heute zwei weitere Opfer entdeckt. Zwei Wochen nach der Flutkatastrophe gelten in dem Bundesland noch immer 73 Menschen als vermisst. In Nordrhein-Westfalen gibt es laut Innenminister Reul dagegen keine Vermissten mehr. Damit starben in NRW 47 Menschen bei dem Hochwasser. In einer Sondersitzung des Landtagsinnenausschusses sagte Reul, die Ereignisse und die Katastrophenschutzstrukturen müssten umfassend aufgearbeitet werden. Bei 47 Toten könne schlichtweg nicht alles richtig gelaufen sein, auch wenn es sich um die größte Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes gehandelt habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 23:00 Uhr