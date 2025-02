US-Senat bestätigt Trumps Gefolgsmann Kash Patel als FBI-Chef

Washington: Der umstrittene Jurist Kash Patel wird künftig die US-Bundespolizei FBI leiten. Der 44-jährige Gefolgsmann von US-Präsident Trump wurde im Senat mit knapper Mehrheit bestätigt, er bekam 51 Stimmen bei 49 Gegenstimmen. Patel kündigte an, er werde die Politisierung des Justizsystems beenden. Die Demokraten befürchten, dass der neue FBI-Chef gegen Personen vorgehen wird, die sich in der Vergangenheit gegen US-Präsident Trump geäußert haben. Patel wolle die Bundespolizei für Vergeltung an politischen Gegnern instrumentalisieren. In einem Buch hatte Patel eine Liste von 60 Personen zusammengestellt, die er "Regierungs-Gangster" nannte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2025 09:00 Uhr