US-Senat bestätigt Ernennung von konservativer Verfassungsrichterin Barrett

Washington: Die konservative Juristin Amy Coney Barrett zieht in den Obersten Gerichtshof der USA ein. Der Senat in Washington hat die Kandidatin von Präsident Trump in der Nacht bestätigt. 52 Republikaner stimmten dafür, die 47 Demokraten und eine Republikanerin dagegen. Damit übernimmt Barrett das Amt noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November. Sie folgt auf die verstorbene linksliberale Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg. Mit Barrett bekommen die Konservativen am Supreme Court die dominierende Mehrheit von sechs der neun Sitze. Das könnte die Entwicklung der US-Gesellschaft auf Jahrzehnte beeinflussen.

