US-Schauspielerin Suzanne Somers stirbt mit 76 Jahren

New York: Die US-Schauspielerin Suzanne Somers ist mit 76 Jahren an einem langjährigen Krebsleiden gestorben. Bekannt wurde sie vor allem mit ihren Rollen in Serien wie "Herzbube mit zwei Damen" oder "Eine starke Familie". Zudem schrieb Somers zahlreiche Bücher.

