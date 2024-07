Dallas: Die US-Schauspielerin Shelley Duvall ist tot. Wie ihr Lebensgefährte mitteilte, ist die 75-jährige in ihrem texanischen Zuhause im Schlaf gestorben. Duvall wirkte seit den 1970er Jahren in zahlreichen Filmen mit, ihre wohl bekannteste Rolle hatte sie 1980 an der Seite von Jack Nicholson in dem Horrorfilm "The Shining".

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2024 02:00 Uhr