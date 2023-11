US-Schauspielerin Shannon Wilcox gestorben

Los Angeles: Die US-Schauspielerin Shannon Wilcox ist tot. Wie Medien unter Berufung auf ihren Agenten melden, starb Wilcox bereits am Donnerstag letzter Woche im Alter von 80 Jahren. Die im Bundesstaat Ohio geborene Schauspielerin bekam in den 1970er Jahren erste kleinere Rollen, unter anderem in Serien wie "Starsky & Hutch" oder "Magnum". In den 90er Jahren spielte sie dann in mehreren Folgen der Erfolgsserie "Dallas" mit, später hatte sie auch Gastrollen bei "Grey's Anatomy" oder "Navy CIS". Wilcox übernahm auch Filmrollen, wie zum Beispiel bei "Frankie & Johnny" mit Al Pacino.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 19:00 Uhr