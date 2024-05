US-Schauspielerin Meryl Streep erhält in Cannes Goldene Ehrenpalme

Cannes: Die US-Schauspielerin Meryl Streep wird in knapp zwei Wochen beim Filmfestival in Cannes mit einer Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet. Das teilten die Organisatoren am Nachmittag mit. Streep habe in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Meisterwerke geprägt. Die 74-Jährige spielte in Dutzenden Filmen mit und erhielt allein drei Mal einen Oscar - zuletzt 2012 für ihre Rolle als britische Premierministerin Thatcher. Bei der Eröffnungsfeier am Dienstag übernächster Woche soll auch "Star Wars"-Erfinder George Lucas eine Ehrenpalme für sein Lebenswerk erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 22:00 Uhr