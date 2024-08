Los Angeles: US-Schauspielerin Gena Rowlands ist tot. Wie ihre Agentur bestätigte, starb sie im Alter von 94 Jahren in Kalifornien. Rowlands wirkte seit den 1960er Jahren in zahlreichen Filmen mit - bekannt wurde sie vor allem durch "Eine Frau unter Einfluss" und "Gloria". 2015 wurde sie mit einem Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk geehrt. Rowlands litt nach Angaben ihres Sohnes seit einigen Jahren an Alzheimer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 06:00 Uhr