US-Schauspieler und Komiker Martin Mull ist tot

Los Angeles: Der US-amerikanische Schauspieler und Komiker Martin Mull ist gestorben. Wie die "New York Times" berichtet, hat seine Frau den Tod des 80-Jährigen bestätigt. Mull machte sich durch Fernseh-Auftritte in Serien wie "Roseanne" und "Sabrina - Total Verhext!" einen Namen. Auch in Komödien wie "Mr. Mom" oder "Kiss & Kill" stand er vor der Kamera

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 20:00 Uhr