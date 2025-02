US-Schauspieler Tony Roberts ist tot

New York: Der US-Schauspieler Tony Roberts ist tot. Der langjährige Weggefährte von Woody Allen starb im Alter von 85 Jahren. Mehrfach spielte Roberts in Allen-Filmen dessen besten Freund. Roberts hatte unter anderem Auftritte in den Filmen "Der Stadtneurotiker", "Hannah und ihre Schwestern" und "Eine Sommernachts-Sexkomödie". Roberts war aber auch ein vielseitiger Theater- und Musicaldarsteller. Sein Debüt gab er Anfang der 1960er Jahre am Broadway. Zweimal war Roberts für den Theaterpreis Tony nominiert.

