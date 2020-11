US-Schauspieler Johnny Depp verliert Prozess gegen Boulevardzeitung Sun

Nachrichtenarchiv - 02.11.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der US-Schauspieler Johnny Depp hat einen Rechtsstreit mit der britischen Boulevardzeitung "The Sun" verloren. Depp hatte gegen den Verlag wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard körperlich misshandelt. Der britische High Court hat die Verleumdungsklage abgelehnt, wie jetzt bekanntgegeben wurde. Der US-Schauspieler bestreitet, Heard Gewalt angetan zu haben. Das Gericht befand nun, dass der Artikel, in dem Depp als "Ehefrauen-Schläger" bezeichnet wurde, im Wesentlichen wahr gewesen sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.11.2020 11:45 Uhr