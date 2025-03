US-Schauspieler Hackman starb an Herzkrankheit

Santa Fe: Die Behörden in New Mexico haben Einzelheiten zum Tod des US-Schauspielers Gene Hackman bekannt gegeben. Entgegen den Spekulationen war es wohl kein Mord. Der 95-Jährige war zusammen mit seiner Frau Ende Februar tot aufgefunden worden. Der zuständige Sheriff erklärte, Hackman sei an den Folgen einer Herzkrankheit gestorben. Medikamente, die im Haus gefunden wurden, haben demnach keine Rolle gespielt. Seine Frau ist etwa eine Woche vor ihm gestorben - und zwar am Hantavirus, einer seltenen Infektion, die durch Mäusekot übertragen wird.

