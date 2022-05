Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der US-Schauspieler Fred Ward ist tot. Nach Angaben seines Sprechers starb er bereits am vergangenen Sonntag im Alter von 79 Jahren. Ward wurde einem breiten Kino-Publikum durch seine Rolle im Gefängnisdrama "Flucht von Alcatraz" neben Clint Eastwood bekannt. In den darauffolgenden Jahren spielte an der Seite von zahlreichen Filmgrößen wie Jodie Foster, Meryl Streep, Gene Hackman oder Alec Baldwyn. Für seine Rolle in Robert Altmans "Short Cuts" wurde er 1994 mit dem Golden Globe ausgezeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 12:00 Uhr