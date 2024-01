US-Schauspieler David Soul aus "Starsky & Hutch" ist tot

London: Der aus der Fernsehserie "Starsky and Hutch" bekannte US-Schauspieler David Soul ist tot. Wie Medien unter Berufung auf seine Frau berichten, starb er bereits gestern im Alter von 80 Jahren. Soul verkörperte in der Krimiserie aus den 70er Jahren den Detektiv Ken Hutchinson, kurz "Hutch", an der Seite von Paul Michael Glaser in der Rolle als dessen Kollege Dave Starsky.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 17:00 Uhr