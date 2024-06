US-Satellit soll Vorhersage von Sonnenstürmen verbessern

Cape Canaveral: Mit einem neuen Satelliten wollen die USA die Vorhersage von Sonnenstürmen verlässlicher machen. Eine Rakete des Unternehmens SpaceX brachte den Satelliten ins All, wie die Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Der Satellit ist so ausgestattet, dass er das Licht der Sonne abblendet und so die Beobachtung ihrer Korona ermöglicht. Sonnenstürme können den Flugverkehr auf der Erde beeinträchtigen oder Stromnetze lahmlegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 16:00 Uhr