US-Sänger Tito Jackson ist tot

Los Angeles: Der US-Gitarrist und Sänger Tito Jackson ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Wie ein Freund der Familie mitteilte, starb der ältere Bruder von Michael Jackson gestern offenbar an einem Herzinfarkt. Tito Jackson gehörte zu den berühmten "Jackson Five". Gemeinsam mit zwei Brüdern und seinem Sohn hatte er noch vergangene Woche in München ein Konzert gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 23:00 Uhr