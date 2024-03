US-Sänger Eric Carmen ist mit 74 Jahren gestorben

Washington: Der US-amerikanische Pop-Sänger Eric Carmen ist tot. Nach Angaben seiner Ehefrau starb Carmen am Wochenende im Schlaf - er wurde 74 Jahre alt. Der Sänger war in den frühen 1970er Jahren Frontmann der Band "The Raspberries", feierte seine größten Erfolge aber später als Solo-Künstler. Bekannt sind vor allem zwei seiner Songs: Zum einen der Hit "All by myself", der später von Céline Dion gecovert wurde - und zum anderen das Lied "Hungry Eyes" aus dem Erfolgs-Film "Dirty Dancing".

