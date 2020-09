US-Richterin stoppt Vorgehen der Regierung gegen Wechat

Nachrichtenarchiv - 20.09.2020 20:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Francisco: Im Streit um die chinesische Kommunikations-App WeChat hat die US-Regierung vor Gericht eine Niederlage erlitten. Eine Richterin in Kalifornien setzte die Sanktionen gegen die App mit einer einstweiligen Verfügung aus. WeChat sollte aus den Download-Plattformen in den USA verschwinden. Viele Funktionen sollten nicht mehr möglich sein. US-Bürger nutzen die App, um mit Verwandten und Freunden in China in Kontakt zu bleiben. Die Regierung befürchtet, das chinesische Behörden dabei Daten von Amerikanern abgreifen. Der Betreiber von WeChat weist das zurück.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.09.2020 20:30 Uhr