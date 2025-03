US-Richter ordnet nach Signal-Gate Aufbewahrung von Nachrichten an

Washington: Nach der Sicherheitspanne mit einer Chatgruppe in den USA will ein Bundesrichter die Beteiligten verpflichten, Beweismaterial zu sichern. Der Richter wies die US-Regierung per Anordnung an, Gruppen-Nachrichten in der Messaging-App Signal aufzubewahren. Damit gab er der Klage einer Nichtregierungsorganisation Recht. Sie hatte der US-Regierung vorgeworfen, gegen die Pflicht zur Archivierung offizieller Dokumente zu verstoßen. Auf den veröffentlichen Screenshots der Chats war ein Symbol zu sehen, das auf selbstlöschende Nachrichten hinweist. - Die Regierung Trump steht unter Druck, weil sich hochrangige Vertreter über den nicht speziell gesicherten Messenger-Dienst über eine Militäroperation austauschten, was ein versehentlich in die Gruppe eingeladener Journalist mitlesen konnte.

