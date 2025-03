US-Richter ordnet nach Chat-Skandal Aufbewahrung von Nachrichten an

Washington: Nach dem Chatgruppen-Vorfall will ein US-Bundesrichter die Beteiligten dazu verpflichten, Beweismaterial zu sichern. Die Regierung müsse die Gruppen-Nachrichten in der Messaging-App Signal aufbewahren, sagte Richter Boasberg bei einer Anhörung. Zuvor hatte eine Nichtregierungsorganisation Klage gegen die Chat-Mitglieder eingereicht, darunter Verteidigungsminister Hegseth und CIA-Direktor Ratcliffe. Sie warf ihnen vor, gegen die Pflicht zur Archivierung offizieller Dokumente zu verstoßen. Auf den veröffentlichen Screenshots der Chats war ein Symbol zu sehen, das auf selbstlöschende Nachrichten hinweist. Die Regierung Trump steht unter Druck, weil sich hochrangige Vertreter über einen nicht speziell gesicherten Messenger-Dienst über eine Militäroperation austauschten, während ein versehentlich in die Gruppe eingeladener Journalist mitlas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 02:00 Uhr