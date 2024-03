US-Republikanerin Haley gewinnt erstmals Vorwahl gegen Trump

Washington: Bei den Präsidentschaftsvorwahlen der US-Republikaner hat die frühere UN-Botschafterin Haley ihren ersten Sieg eingefahren im Duell gegen Ex-Präsident Trump. Haley entschied die partei-interne Abstimmung im Hauptstadtdistrikt für sich, wie die Republikaner mitteilten. Haley erhielt demnach 63 Prozent der Stimmen, Trump kam auf 33 Prozent. Das Ergebnis gilt allerdings eher als symbolischer Erfolg - Trump liegt bei den Delegiertenstimmen deutlich vorn. Entscheidender wird daher der Ausgang des sogenannten "Super Tuesday": Am Dienstag werden in 15 Bundesstaaten mehr als ein Drittel aller Stimmen für den Nominierungsparteitag vergeben. Der findet Mitte Juli statt. Die eigentliche Präsidentenwahl ist dann am 5. November.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.03.2024 03:00 Uhr