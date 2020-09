US-Republikaner wollen Nachfolge am Obersten Gericht vorantreiben

Nachrichtenarchiv - 22.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Mitten im US-Wahlkampf wollen die Republikaner möglichst schnell die Nachfolge der verstorbenen Obersten Richterin Ruth Bader Ginsburg regeln. Der Mehrheitsführer im Senat kündigte die Abstimmung noch für dieses Jahr an. US-Präsident Trump will Ende der Woche seine Nominierung bekannt geben. Die Demokraten fordern, dass der freigewordene Posten im einflussreichen Obersten Gericht erst nach der Präsidentenwahl am 3. November besetzt wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.09.2020 01:00 Uhr