US-Republikaner Johnson zum neuen Chef des Repräsentantenhauses gewählt

Washington: Die wochenlange politische Blockade im US-Repräsentantenhaus ist beendet. Die Parlamentskammer hat den Republikaner Mike Johnson zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er erhielt 220 Stimmen und damit die erforderliche Mehrheit. Johnson gilt als religiöser Hardliner und wird dem Lager des früheren US-Präsidenten Trump zugerechnet. In der Hierarchie ist er nun die Nummer drei in den Vereinigten Staaten - nach Präsident Biden von den Demokraten und dessen Stellvertreterin Harris. Johnson ist Abtreibungsgegner, lehnt die gleichgeschlechtliche Ehe ab und hat sich in der Vergangenheit gegen US-Hilfen für die Ukraine gestellt. In den vergangenen Tagen konnten sich im Repräsentantenhaus andere Kandidaten nicht durchsetzen. Der bisherige Vorsitzende McCarthy war Anfang Oktober abgewählt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.10.2023 20:15 Uhr