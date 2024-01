US-Republikaner Christie steigt aus Präsidentschaftsrennen aus

Windham: Kurz vor Beginn der Vorwahlen in den USA ist ein weiterer Bewerber ausgestiegen. Der Republikaner Chris Christie, früher Gouverneur von New Jersey, verkündete bei einem Auftritt in New Hampshire seinen Rückzug. Christie ist parteiintern einer der schärfsten Kritiker von Ex-US-Präsident Trump. Seine Kandidatur galt als aussichtslos. Um die Nominierung durch die Republikaner bewerben sich nun neben Trump noch der Gouverneur von Florida, DeSantis, und die frühere UN-Botschafterin Haley.

