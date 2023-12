US-Republikaner blockieren weitere Gelder für Ukraine und Israel

Washington: Die oppositionellen US-Republikaner haben ein milliardenschweres Hilfsprogramm für Israel und die Ukraine blockiert. Das Paket mit einem Gesamtumfang von mehr als 100 Milliarden Dollar erhielt im US-Senat nicht die nötigen Stimmen, um überhaupt zur Debatte zu kommen. Alle Republikaner stimmten mit Nein, ebenso der unabhängige Senator Bernie Sanders, der gewöhnlich mit den Demokraten stimmt. Diesmal äußerte er aber Bedenken wegen - so wörtlich - Israels unmenschlicher Militärstrategie. Die Republikaner wollen mit ihrer Blockade vor allem ihre Forderung nach einer strengeren Einwanderungspolitik und einer Kontrolle der Grenze zu Mexiko durchsetzen. US-Präsident Biden sagte, er sei zu großen Kompromissen in der Einwanderungspolitik bereit, damit der Kongress das Geld für die Ukraine freigeben könne. Ein Scheitern wäre nach seinen Worten das größte Geschenk an Russlands Präsident Putin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 09:00 Uhr