US-Repräsentantenhaus vertagt Abstimmung über Vorsitz

Giffey kündigt Gipfel gegen Jugendgewalt an

Berlin: Die Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt, Giffey, will für nächste Woche zu einem Gipfel gegen Jugendgewalt einladen. Im rbb24 Inforadio verurteilte die SPD-Politikerin erneut die Silvester-Randale mit Angriffen auf Polizei und Feuerwehr. Als Antwort auf diese "massive Rechtlosigkeit" brauche es einen Mix aus ausgestreckter Hand und Stopp-Signal, sagte sie. So müsse es eine konzertierte Aktion in Schule, Jugendsozialarbeit und polizeilicher Präventionsarbeit, aber auch in der Jugendgerichtshilfe geben, so Giffey. Zuvor hatte CDU-Chef Merz der rot-grün-roten Hauptstadt-Regierung eine Mitschuld an den gewalttätigen Silvester-Krawallen gegeben. Dem "Münchner Merkur" sagte Merz, der Senat begrenze aus politischen Motiven seit Jahren die Rechte und Einsatzmöglichkeiten der Polizei. CSU-Chef Söder äußerte sich ähnlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.01.2023 08:45 Uhr