US-Repräsentantenhaus verabschiedet Milliarden-Hilfe für Ukraine

Washington: Das US-Repräsentantenhaus hat die seit Monaten blockierte Militärhilfe für die Ukraine im Umfang von etwa 61 Milliarden US-Dollar freigegeben. Alle demokratischen und knapp die Hälfte der republikanischen Abgeordneten stimmten für das neue Hilfspaket. Der ukrainische Präsident Selenskyj begrüßte die Entscheidung. Im Kurznachrichtendienst X schriebt er: "Danke, Amerika!". Bundesaußenministerin Baerbock sprach - ebenfalls bei X - von einem Tag der Zuversicht für die Ukraine und Europas Sicherheit. Und Nato-Generalsekretär Stoltenberg nannte die Militärhilfe für die Ukraine eine Investition in die Sicherheit der Nato-Staaten. Aus Moskau kam Kritik an der erneuten US-amerikanischen Unterstützung für die Ukraine. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, die Militärhilfe werde die Ukraine weiter ruinieren und zu mehr Toten in dem Konflikt führen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 23:00 Uhr