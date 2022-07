US-Repräsentantenhaus verabschiedet Gesetz zum Schutz der Homo-Ehe

Meteorologen melden bisher heißesten Tag des Jahres

Offenbach: Mit Temperaturen vielerorts deutlich über 35 Grad hat auch Deutschland am Dienstag die Gluthitze über Europa zu spüren bekommen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist der vergangene Tag der bislang heißeste des Jahres gewesen. Der höchste Werte wurde am Nachmittag in Duisburg mit 39,5 Grad gemessen. Ein neuer Temperaturrekord wurde allerdings nicht erreicht. Der stammt aus dem Jahr 2019 und wurde ebenfalls in Duisburg mit 41,2 Grad Celsius gemessen. In Bayern stieg das Thermometer in Würzburg auf den Höchstwert von 33,9 Grad, gefolgt von Bad Kissingen mit 33,7 Grad und Coburg mit 33,1. Laut DWD soll sich die Hitze nun in Richtung Osten und damit auch nach Bayern verlagern.

