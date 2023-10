US-Repräsentantenhaus setzt Vorsitzenden McCarthy ab

Washington: Das US-Repräsentantenhaus hat in einer historisch einmaligen Abstimmung seinen Vorsitzenden Kevin McCarthy abgesetzt. Nach einer Rebellion in den Reihen der Republikaner votierte eine knappe Mehrheit in der Kongresskammer vor kurzem dafür, McCarthy von seinem Posten zu entfernen. Der radikale republikanische Abgeordnete Matt Gaetz hatte den Aufstand gegen seinen Parteikollegen angeführt. Der Trump-Anhänger wirft McCarthy unter anderem vor, er mache gemeinsame Sache mit dem demokratischen Präsidenten Biden. Anlass ist der Haushaltsstreit in den USA. McCarthy hatte am Wochenende mit den Stimmen von Demokraten einen drohenden Stillstand der Regierung im letzten Moment abgewendet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 23:00 Uhr