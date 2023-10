US-Repräsentantenhaus setzt republikanischen Vorsitzenden McCarthy ab

Washington: Die US-Republikaner haben in einem parteiinternen Machtkampf den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, McCarthy, gestürzt. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für dessen Absetzung. Hintergrund ist ein parteiinterner Streit bei den Republikanern über die Haushaltspolitik und weitere Ukraine-Hilfen. Eine Gruppe von Hardlinern hatte McCarthy vorgeworfen, auf die Hilfe der Demokraten zurückzugreifen, um eine Haushaltssperre zu verhindern. Es ist das erste Mal in der fast 250-jährigen Geschichte der USA, dass der Vorsitzende des Repräsentantenhauses von seiner eigenen Partei abgewählt wurde. Die Kongresskammer ist damit zunächst handlungsunfähig. Die Neuwahlen sollen frühestens nächste Woche stattfinden. Der geschasste Vorsitzende McCarthy will nach eigenen Angaben nicht nochmal für den mächtigen Posten kandidieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 06:00 Uhr