Washington: Das US-Repräsentantenhaus ist wieder arbeitsfähig. Die Abgeordneten wählten am Abend den Republikaner Mike Johnson zum neuen Vorsitzenden. Er erhielt bereits im ersten Durchgang die erforderliche Zahl an Stimmen. Johnson zählt zum religiös-rechten Lager und gehört zu den Unterstützern des ehemaligen Präsidenten Trump. Nach seiner Wahl kündigte er an, eine umfassende konservative Agenda voranzutreiben und die - so wörtlich - "schädliche Politik der Biden-Regierung" zu bekämpfen. Das US-Repräsentantenhaus konnte in den vergangenen Wochen keine Beschlüsse fassen, weil der vorherige Mehrheitsführer McCarthy mit den Stimmen radikaler Republikaner gestürzt worden war.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.10.2023 01:00 Uhr