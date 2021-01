US-Repräsentantenhaus eröffnet zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

Nachrichtenarchiv - 14.01.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Kurz nach Beginn seines zweiten Amtsenthebungsverfahrens hat US-Präsident Trump die Krawalle am und im Kongressgebäude verurteilt. In einer Videobotschaft sagte er, er verdamme unmissverständlich die Gewalt der vergangenen Woche. Ebenso wie alle anderen sei er von der Katastrophe schockiert und zutiefst betrübt, so Trump. Er rief die Bevölkerung dazu auf, Spannungen abzubauen, Gemüter zu beruhigen und zum Frieden im Land beizutragen. Kurz zuvor hatte das Repräsentantenhaus zum zweiten Mal ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet und ihn wegen Anstachelung zum Aufruhr angeklagt. Dabei stimmten auch zehn Abgeordnete von Trumps Republikanern für die Eröffnung des Verfahrens. Damit es jedoch zu einer Amtsenthebung kommt, braucht es eine Zweidrittel-Mehrheit im Senat, und die ist bislang nicht absehbar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2021 08:00 Uhr