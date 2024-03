US-Repräsentantenhaus billigt Gesetzentwurf zum Tiktok-Verkauf

Washington: Das US-Repräsentantenhaus hat ein Gesetz verabschiedet, das zum Verbot der Videoplattform Tiktok in den USA führen könnte. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit für einen Gesetzesentwurf, der ein landesweites Verbot von TikTok vorsieht - wenn der chinesische Mutterkonzern Bytedance den Dienst nicht innerhalb von sechs Monaten verkauft. In den USA gibt es - wie auch in Europa - die Sorge, die App könne zum Sammeln von Informationen über Nutzer durch chinesische Behörden missbraucht werden. Der Nationale Sicherheitsberater Sullivan sagte, es gehe nicht um ein Tiktok-Verbot, sondern um einen Eigentümerwechsel. Chinas Außenministerium warf den USA dennoch vor, Tiktok zu schikanieren. Die Videoplattform hat nach eigenen Angaben 170 Millionen Nutzer in den USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 20:00 Uhr